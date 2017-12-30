Лавров рассказал, чему научился у Путина

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ заявил, что у российского президента Владимира Путина он научился сохранять серьёзное лицо при фразе «западные партнёры». «Он (президент — прим.ред.) эту фразу также употребляет», рассказал глава внешнеполитического ведомства.
Лавров добавил, что среди западных партнеров существуют «безнадежно недоговороспособные», и их количество постоянно увеличивается. «С такими друзьями и врагов не надо», закончил поговоркой ответ глава МИД РФ.
Ранее Лавров ответил на вопрос ведущего юмористической программы «Международная пилорама» на НТВ Тиграна Кеосояна о главном «дебиле» мировой политики.
в ходе интервью пошутил на тему «вмешательства России» в выборы в других странах. «Пока императора японского снять не получается. Мы всё делали, чтобы это было поскорее, но два года он выпросил», цитирует министра RT.