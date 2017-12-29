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30 декабря 2017
29 декабря 2017
19:02  29 декабря 2017 1

Лавров пояснил, кому адресовал своих знаменитых «дебилов». ВИДЕО

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Второй день. Сочи, лавров сергей
Министр остался верен такту и конкретного имени не назвалФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава МИД России Сергей Лавров отказался назвать имя главного «дебила» мировой политики. Инцидент произошел на программе режиссера Тиграна Кеосаяна «Международная пилорама».

В эфире НТВ он припомнил Лаврову случай, который произошел в 2015 году на пресс-конференции. Тогда после встречи с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром Лавров тихо произнес «дебилы», добавив нецензурное слово. Позднее данное выражение стало крылатым.

«Вы знаете, я даже не хочу называть имен, чтобы никого не обидеть. Оставлю без внимания этот вопрос», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

Иван Антонов
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