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01 января 2018
31 декабря 2017
Главные новости Москвы
06:42  01 января 2018 0

Трамп пожелал врагам США и «лживым СМИ» счастливого Нового года

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, трамп дональд
Президент США не собирается идти с телеканалом CNN на мировуюФото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп поздравил американцев с Новым годом, не забыв упомянуть в своем праздничном обращении врагов страны и «лживые» СМИ. По мнению главы Белого дома, США вновь станут великими гораздо быстрее, чем ожидалось.

«Поскольку наша страна быстро становится сильнее и умнее, я хочу пожелать всем моим друзьям, сторонникам, врагам, ненавистникам и даже самым бесчестным лживым СМИ счастья и здоровья в Новом году. 2018 год станет отличным годом для Америки!», — заявил Трамп.

Отметим, что противостояние Трампа с частью американских СМИ продолжается на протяжении двух последних лет. Более всего достается от Трампа телеканалу CNN. На прошлой неделе президент США разместил в Twitter публикацию, в которой содержалось фото с подошвой ботинка, на которой виден окровавленный логотип телеканала. Американские журналисты сочли выходку политика хамской.

Сергей Макеев
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