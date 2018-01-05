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Главные новости Свердловской области
19:09  05 января 2018 2

Упавшая фура стала причиной гигантской пробки на Урале. ФОТО

Пробка на путепроводе. Перевернулась фура. Богданович
Пока движение в Богданович и из него сильно затрудненоФото: Виктория Ющенко © URA.RU

Опрокинувшаяся фура возле города Богданович Свердловской области стала причиной гигантской пробки. Застрявшие в пути водители делятся фотографиями и комментариями в соцсетях.

На страничке «ГИБДД Богданович» во «ВКонтакте» значится объявление: «Внимание. На трассе Екатеринбург — Тюмень, 94 км, на путепроводе, ДТП. Выбирайте пути объезда, движение затруднено». Как стало известно «URA.RU», на въезде в город со стороны Екатеринбурга опрокинулась фура. Из-за препятствия образовалась пробка в оба конца.

«Там кран вызвали фуру поднимать. Она завалилась на бок. Будет только через час. Так что, кто планирует поездки из города в микрагу и обратно, убедительная просьба отложить поездку… Все стоит во всех направлениях. Кошмар полный. У КСМ полный треш… У КСМ вообще ужас — фуры, ужас сколько машин. Холод на улице, хоть бы как-то помогала полиция, разгоняла обстановку», — пишут уральцы.

«Водитель крупногабаритного транспортного средства двигался в Богданович, увидел впереди себя пробку, резко нажал на тормоз, и фуру положило на бок, перекрыв движение, — пояснили „URA.RU“ в отделении пропаганды управления ГИБДД по Свердловской области. — Легковые автомобили там могут пройти по одной полосе, а грузовые пустили в обход со стороны Камышлова. Сейчас сотрудники ГИБДД пытаются отцепить прицеп от упавшей фуры».

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Фото: Виктория Ющенко © URA.RU

Сергей Снегирев
© Служба новостей «URA.RU»
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