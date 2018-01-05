Уральцы потребовали отключить главную новогоднюю елку

20:24 05 января 2018 1

Яркие огни на центральной елке мешают уральцам спать Фото: torange.biz

Жители Каменска-Уральского разбились на два лагеря из-за новогодней елки, установленной на площади Ленинского комсомола возле здания администрации. Обитатели близлежащих домов потребовали вечером отключать иллюминацию и музыку, которые мешают отдыхать. Другая часть горожан оказалась недовольна таким решением.

Как сообщает портал KU66.RU, огоньки на лесной красавице перестают гореть примерно в 22 часа с копейками. Журналисты даже провели небольшое расследование и по камерам видеонаблюдения установили интервал, когда гаснет иллюминация — с 22 до 23 часов. Этот факт разочаровал многих жителей города, которые решили, что «праздник кончается» из-за экономии. «Сталина на всех не хватает… В этом году не только на городке экономят… Скоро вообще на главной елке, кроме елки, ничего не будет… Дык вы определитесь, вам свет на улицах нужен или на ёлке. Деньги только или на то, или на другое есть», — пишут в соцсетях каменцы.

Однако представитель городской администрации пояснил «URA.RU», что гирлянды и музыка отключаются по вечерам по просьбе жителей ближайших к елке домов. «Возле новогодней елки располагаются четыре жилых дома, жильцы двух из них обратились с просьбой в управление городского хозяйства с просьбой отключать иллюминацию и музыку, — прокомментировал руководитель пресс-службы мэрии Елена Шеремет. — Да и по законодательству шуметь после 23 часов запрещается. Я лично установила эксперимент: в новогодние каникулы четыре часа провела в администрации, занималась работой — так музыка гремит так, что одуреть можно. Нетрудно себя представить на месте жильцов».