{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Не заплачут только каменные сердца. ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,60
Динамика за 2 недели
Евро 68,87
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
08 января 2018
07 января 2018
06 января 2018
Главные новости Свердловской области
11:25  08 января 2018 0

Екатеринбург признали одним из главных туристических городов России

Декоративные железные кубы с логотипом Екатеринбурга на проспекте Ленина, екатеринбург, декоративные кубы, украшение города, железные ржавые кубы
Екатеринбург в рейтинге обогнали только Питер, Москва и КазаньФото: Александр Мамаев © URA.RU

Екатеринбург попал в пятерку самых популярных городов страны среди российских туристов в 2017 году. Список составил портал Tvil.ru, проанализировав данные бронирования путешественниками отелей и апартаментов. Авторы рейтинга не учитывали российские города-курорты.

Аналитики портала подсчитали, что в 2017 году в Екатеринбурге туристы бронировали отели в среднем на 3,5 ночи и тратили на проживание 2,6 тыс. рублей в сутки. Таким образом, уральской столице досталось четвертое место в рейтинге. Выше только Санкт-Петербург (1 место), Москва (2 место) и Казань (3 место). На пятом месте расположился Ярославль.

Ранее Екатеринбург вошел в пятерку самых дешевых для болельщиков ЧМ-2018 городов. Средние затраты на аренду жилья в сутки в 2017 году в столице Свердловской области составили 2396 рублей, сообщало «URA.RU».

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров