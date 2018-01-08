Екатеринбург попал в пятерку самых популярных городов страны среди российских туристов в 2017 году. Список составил портал Tvil.ru, проанализировав данные бронирования путешественниками отелей и апартаментов. Авторы рейтинга не учитывали российские города-курорты.
Аналитики портала подсчитали, что в 2017 году в Екатеринбурге туристы бронировали отели в среднем на 3,5 ночи и тратили на проживание 2,6 тыс. рублей в сутки. Таким образом, уральской столице досталось четвертое место в рейтинге. Выше только Санкт-Петербург (1 место), Москва (2 место) и Казань (3 место). На пятом месте расположился Ярославль.
Ранее Екатеринбург вошел в пятерку самых дешевых для болельщиков ЧМ-2018 городов. Средние затраты на аренду жилья в сутки в 2017 году в столице Свердловской области составили 2396 рублей, сообщало «URA.RU».