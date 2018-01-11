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11 января 2018
10 января 2018
09 января 2018
12:24  11 января 2018 1

Водители, готовьтесь! После серии автокатастроф в Югре и внимания Бастрыкина полиция объявила о массовых проверках

Клипарт. Декабрь (Часть 1). Магнитогорск, рейд, безопасность, магнитогорск, полиция, гибдд, дпс
Дорожные полицейские массово выйдут на трассыФото: Илья Московец © URA.RU

После серии ДТП на новогодних праздниках в Югре, в результате которых погибли 13 человек, местная ГИБДД объявила о тотальной проверке водителей на состояние опьянения. Об этом в четверг, 11 января, сообщили «URA.RU» в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

Профилактическое мероприятие будет проводиться 12 января на федеральной трассе Р404 Тюмень — Тобольск —Ханты-Мансийск. Эта дорога связывает ХМАО и ЯНАО с Тюменской областью и является одной из самых оживленных в регионе.

В январские праздники, как уже сообщало «URA.RU», в Югре произошла серия автокатастроф, унесшая жизни 13 человек. Самая масштабная и резонансная авария произошла 3 января в Октябрьском районе, на трассе вблизи поселка Талинка. Там столкнулись «Рено Дастер» и «Мазда 6». Погибли 10 человек, из них 4 — дети. Самому младшему не было и года. Также в автокатастрофе погиб прокурор из ЯНАО Ларион Головкин.

Причины трагедии выясняются. Известно, что одна из машин двигалась по полосе встречного движения. Возбуждено уголовное дело. Его расследованием занимается СКР под контролем председателя Александра Бастрыкина.

Эльдар Булатов
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