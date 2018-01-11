После серии ДТП на новогодних праздниках в Югре, в результате которых погибли 13 человек, местная ГИБДД объявила о тотальной проверке водителей на состояние опьянения. Об этом в четверг, 11 января, сообщили «URA.RU» в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.
Профилактическое мероприятие будет проводиться 12 января на федеральной трассе Р404 Тюмень — Тобольск —Ханты-Мансийск. Эта дорога связывает ХМАО и ЯНАО с Тюменской областью и является одной из самых оживленных в регионе.
В январские праздники, как уже сообщало «URA.RU», в Югре произошла серия автокатастроф, унесшая жизни 13 человек. Самая масштабная и резонансная авария произошла 3 января в Октябрьском районе, на трассе вблизи поселка Талинка. Там столкнулись «Рено Дастер» и «Мазда 6». Погибли 10 человек, из них 4 — дети. Самому младшему не было и года. Также в автокатастрофе погиб прокурор из ЯНАО Ларион Головкин.
Причины трагедии выясняются. Известно, что одна из машин двигалась по полосе встречного движения. Возбуждено уголовное дело. Его расследованием занимается СКР под контролем председателя Александра Бастрыкина.