В челябинском супермаркете автоматические двери сломали пенсионерке бедро и плечо

Пенсионерка из Челябинска пытается добиться компенсации от супермаркета за причиненные увечья. Полгода назад 77-летняя женщина получила сложные переломы костей в супермаркете Курчатовского района Челябинска — ее сбила автоматическая дверь. Местный прокурор подал в суд на магазин и запросил компенсацию материального и морального ущерба.
После случившегося сотрудники оказали пострадавшей помощь и вызвали «скорую», но потом магазин отказался возмещать ущерб в добровольном порядке. При этом пенсионерка сама оплачивала лекарства и услуги сиделки, которую пришлось нанимать после операции: женщина получила переломы бедра и плеча со смещениями.
В защиту прав женщины исковое заявление в суд к ООО «Агроторг» подал прокурор района. «Он потребовал компенсацию морального вреда на сумму 400 тысяч рублей и материального — на 138 916,76 рублей», — рассказал «Первому областному» старший помощник прокурора Курчатовского района Татьяна Гаврилова.
Автоматические двери сегодня не редкость: их устанавливают для удобства покупателей, чьи руки заняты пакетами. Также они необходимы для инвалидов. По информации «Национальной службы новостей», двери-автомат установят даже в некоторых жилых домах Москвы.
«URA.RU» сообщало об инциденте с автоматическими дверями в маршрутке. Челябинский шофер забыл открыть их, когда пошел осматривать дымящуюся машину — в итоге пассажиры оказались заблокированы в горящем транспорте.