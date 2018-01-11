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Главные новости Челябинской области
13:42  11 января 2018 0

В челябинском супермаркете автоматические двери сломали пенсионерке бедро и плечо

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Двери-автомат сбили женщину с ногФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пенсионерка из Челябинска пытается добиться компенсации от супермаркета за причиненные увечья. Полгода назад 77-летняя женщина получила сложные переломы костей в супермаркете Курчатовского района Челябинска — ее сбила автоматическая дверь. Местный прокурор подал в суд на магазин и запросил компенсацию материального и морального ущерба.

После случившегося сотрудники оказали пострадавшей помощь и вызвали «скорую», но потом магазин отказался возмещать ущерб в добровольном порядке. При этом пенсионерка сама оплачивала лекарства и услуги сиделки, которую пришлось нанимать после операции: женщина получила переломы бедра и плеча со смещениями.

В защиту прав женщины исковое заявление в суд к ООО «Агроторг» подал прокурор района. «Он потребовал компенсацию морального вреда на сумму 400 тысяч рублей и материального — на 138 916,76 рублей», — рассказал «Первому областному» старший помощник прокурора Курчатовского района Татьяна Гаврилова.

Автоматические двери сегодня не редкость: их устанавливают для удобства покупателей, чьи руки заняты пакетами. Также они необходимы для инвалидов. По информации «Национальной службы новостей», двери-автомат установят даже в некоторых жилых домах Москвы.

«URA.RU» сообщало об инциденте с автоматическими дверями в маршрутке. Челябинский шофер забыл открыть их, когда пошел осматривать дымящуюся машину — в итоге пассажиры оказались заблокированы в горящем транспорте.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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