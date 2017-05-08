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12:53  08 мая 2017 1

В Челябинске шофер заблокировал пассажиров в объятой огнем маршрутке

В огне никто не пострадалФото: Pixabay

В Челябинске шофер заблокировал пассажиров в объятой огнем маршрутке. Перепуганные люди кричали и били по стеклам, чтобы привлечь к себе внимание.

ЧП произошло накануне, 7 мая, на улице Мамина. На остановке «Универсам» из-под капота микроавтобуса, который следовал по маршруту № 39, повалил едкий дым. Водитель направился осмотреть машину, забыв при этом открыть автоматическую дверь для эвакуации пассажиров.

Как сообщает информагентство u74.ru, испуганные люди принялись бить по стеклам и кричать, однако так и не сумели привлечь к себе внимание шофера. Вскоре он вернулся и как ни в чем не бывало спросил: «Чего не выходите? Горит машина».

К счастью, все закончилось благополучно: шофер вывел пассажиров через заднюю дверь и пересадил в другую маршрутку. Никто из людей во время пожара транспортного средства не пострадал.

Евгений Лазарев
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