Министр образования попросила проверить диссертации своих заместителей на плагиат

02:51 12 января 2018 0

В случае нахождения плагиата сотрудник министерства утратит доверие руководства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Минобрнауки Ольга Васильева поручила проверить на плагиат научные работы своих заместителей и глав департамента министерства.

Как рассказал ТАСС источник в ведомстве, такое решение Васильева объяснила ситуацией с замглавы министерства Григорием Трубниковым, к работе которого появились претензии. По словам собеседника агентства, поручение министра будет выполнять департамент аттестации научных и научно-педагогических работников, однако к какому сроку должна быть выполнена проверка работ, не уточняется.

«В случае нахождения плагиата в работе речь может идти об утрате доверия министра к своему сотруднику», — добавил источник.

В четверг Трубников рассказал, что в администрацию президента поступила жалоба на качество его диссертационной работы. Замглавы назвал критику неконструктивной, заявив о готовности доказать оригинальность своей работы.

Возможные подозрения он объяснил тем, что над проектом «Нуклотрон-NICA», на основе которого и была подготовлена его диссертация, одновременно работали около 300 ученых. Часть данных были использованы и в других работах, которые якобы были защищены примерно в то же время.