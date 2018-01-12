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12 января 2018
11 января 2018
02:51  12 января 2018 0

Министр образования попросила проверить диссертации своих заместителей на плагиат

Пресс-конференция в ТАСС, посвященная итогам работы Министерства образования и науки РФ в 2016 году, с участием Васильевой Ольги. Москва, васильева ольга
В случае нахождения плагиата сотрудник министерства утратит доверие руководстваФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Минобрнауки Ольга Васильева поручила проверить на плагиат научные работы своих заместителей и глав департамента министерства.

Как рассказал ТАСС источник в ведомстве, такое решение Васильева объяснила ситуацией с замглавы министерства Григорием Трубниковым, к работе которого появились претензии. По словам собеседника агентства, поручение министра будет выполнять департамент аттестации научных и научно-педагогических работников, однако к какому сроку должна быть выполнена проверка работ, не уточняется.

«В случае нахождения плагиата в работе речь может идти об утрате доверия министра к своему сотруднику», — добавил источник.

В четверг Трубников рассказал, что в администрацию президента поступила жалоба на качество его диссертационной работы. Замглавы назвал критику неконструктивной, заявив о готовности доказать оригинальность своей работы.

Возможные подозрения он объяснил тем, что над проектом «Нуклотрон-NICA», на основе которого и была подготовлена его диссертация, одновременно работали около 300 ученых. Часть данных были использованы и в других работах, которые якобы были защищены примерно в то же время.

Сергей Демин
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