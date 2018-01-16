Губернатор Пермского края Максим Решетников пропустит начало Гайдаровского форума. В пресс-службе руководителя региона «URA.RU» подтвердили, что глава Прикамья остался в Перми.
Во вторник, 16 января, в Москве стартовал IX ежегодный Гайдаровский форум. В его работе примут участие председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, представители различных ведомств и бизнес-сообщества, ведущие российский и международные эксперты, главы регионов. Мероприятия пройдут с 16 по 18 января.
Известно, что ранее губернатор Пермского края Максим Решетников планировал принять участие в форуме. Однако в связи со случившимся накануне нападением на школьников в Перми глава региона изменил свои планы. В пресс-службе администрации губернатора «URA.RU» подтвердили, что 16 января губернатор находится в Перми. Сможет ли он принять участие в мероприятиях в последующие дни — пока неизвестно.