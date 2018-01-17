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17 января 2018
15:29  17 января 2018 1

В Екатеринбурге заболел СПИДом 98-летний мужчина

День борьбы со СПИДом. Екатеринбург, вич, спид-тест, экспресс-тест
Самый возрастной ВИЧ-инфицированный россиянин живет в ЕкатеринбургеФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Эпидемия ВИЧ на Урале
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В Екатеринбурге живет самый старый житель России, инфицированный ВИЧ. Ему 98 лет, сообщается на сайте spid-vich-zppp.ru, где опубликована статистика заболеваемости ВИЧ в 2017 году в регионах РФ.

Чаще всего заболевают ВИЧ люди в возрасте 30-39 лет. Постепенно эпидемия взрослеет. Например, в 2000 году возрастная группа до 30 лет составляла 87%, а в 2017 году ВИЧ-инфицированные, выявленные в возрасте 30-50 лет, составили 69%. В качестве самого показательного примера сообщается о 98-летнем екатеринбуржце.

Как ранее сообщало «URA.RU», Свердловская область вошла в тройку регионов — «лидеров» по заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Как и прежде, основная группа риска — наркоманы, проститутки, гомосексуалисты, причем последние вышли в число лидеров. Ранее в Екатеринбурге была объявлена эпидемия ВИЧ.

Александр Лукманов
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