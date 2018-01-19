Продолжение рассмотрения иска прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова к Екатеринбургской гордуме с требованием принять решение о досрочном прекращении полномочий двух депутатов, Михаила Гаранина и Владимира Смирнова, перенесено на февраль. Об этом сообщил «URA.RU» Михаил Гаранин. Судья, рассматривающая дело, запросила у сторон дополнительные документы, которые бы обосновали их позиции.
Как ранее сообщало «URA.RU», третьими лицами в процессе выступили Михаил Гаранин, Владимир Смирнов и официальные представители губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Ожидалось, что дело будет рассмотрено в течение одного дня, однако этого не произошло.
Надзорное ведомство обвиняет народных избранников в нарушении законодательства, регламентирующего порядок подачи деклараций о доходах и имуществе. Избравшийся в марте 2017 года депутат Владимир Смирнов не указал в декларации за 2016 год три квартиры и гараж. Парламентарий пояснил, что квартиру на его фамилию переписал знакомый, которому он дал взаймы деньги. Поэтому депутат не считал эту недвижимость своей. Претензии к Михаилу Гаранину построены на том, что он ошибочно указал в декларации за 2016 год закрытый им годом ранее счет во французском банке HSBC.
Ранее прокуратура вносила в Екатеринбургскую гордуму представление о лишении двух депутатов мандатов. Но их коллеги единогласно отклонили требования надзорного органа, заявив, что не видят в действиях парламентариев серьезных нарушений.