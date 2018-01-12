15:51 12 января 2018 0

Михаил Гаранин не собирается спорить с решением суда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

19 января Ленинский районный суд рассмотрит иск прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова к Екатеринбургской гордуме с требованием принять решение о лишении мандатов двух депутатов — Михаила Гаранина и Владимира Смирнова. Согласно размещенной на сайте суда информации, в качестве третьих лиц к участию в процессе приглашаются сами Гаранин и Смирнов, а также представители губернатора Свердловской области.

Как ранее сообщало «URA.RU», надзорное ведомство обвиняет народных избранников в нарушении порядка подачи ежегодных деклараций о доходах и имуществе. По данным прокуратуры, Владимир Смирнов не указал в декларации за 2016 год три квартиры и гараж в Екатеринбурге. Депутат пояснил, что квартиру на его фамилию переписал знакомый, которому он дал взаймы деньги. Поэтому депутат не считал эту недвижимость своей. Претензии к Михаилу Гаранину построены на том, что он ошибочно указал в декларации за 2016 год закрытый им годом ранее счет во французском банке HSBC.

5 декабря Екатеринбургская гордума единогласно отклонила представление прокуратуры о досрочном прекращении полномочий этих депутатов. Думцы посчитали, что оснований для наложения санкций на их коллег нет. Михаил Гаранин заявил корреспонденту «URA.RU»: «Закон есть закон — его надо исполнять. С решением судьи спорить не буду».

Владимир Смирнов добавил, что морально не чувствует себя виновным. Он получил мандат по итогам прошедших в марте 2017 года довыборов за несколько дней до завершения декларационной кампании. По словам депутата, он составлял декларацию в спешке и мог допустить в ней некоторые ошибки. Смирнов не исключает, что обжалует решение суда, если будет поддержаны требования прокуратуры. «Но самое главное для меня будет объяснить произошедшее оказавшим мне доверие избирателям», — пояснил он корреспонденту «URA.RU».