{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Школьники Тюмени вышли на игры в российском турнире
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,41
Динамика за 2 недели
Евро 69,07
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
23 января 2018
Главные новости Свердловской области
18:09  23 января 2018 4

Экс-ректор УГГУ займется безопасностью свердловского метрополитена. За эту работу Косареву заплатит гордума

Заседание Екатеринбургской городской думы. Екатеринбург, косарев николай, мандат
Николай Косарев нашел новый источник доходаФото: Анна Майорова © URA.RU

Экс-ректор Уральского государственного горного университета, депутат Екатеринбургской гордумы Николай Косарев с 1 февраля перейдет на постоянную оплачиваемую работу в муниципальный парламент.

Как сообщил «URA.RU» сам Николай Косарев, он хотел бы продолжить проекты, которые до последнего времени вел в рамках профильной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения. Один из них — обеспечение безопасности в метро и других видах транспорта. Помимо этого он намерен выполнять задачи, которые поставит перед ним руководство городской думы.

Согласно действующему законодательству, в Екатеринбургской городской думе на постоянной основе работают только глава города и два депутата. Один из них — вице-спикер Виктор Тестов. Вторая оплачиваемая ставка является переходящей, она пустовала в течение всего 2017 года.

Николай Косарев ушел в отставку с поста ректора горного университета летом 2017 года, уступив пост руководителя вуза Алексею Душину.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров