18:09 23 января 2018 4

Николай Косарев нашел новый источник дохода Фото: Анна Майорова © URA.RU

Экс-ректор Уральского государственного горного университета, депутат Екатеринбургской гордумы Николай Косарев с 1 февраля перейдет на постоянную оплачиваемую работу в муниципальный парламент.

Как сообщил «URA.RU» сам Николай Косарев, он хотел бы продолжить проекты, которые до последнего времени вел в рамках профильной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения. Один из них — обеспечение безопасности в метро и других видах транспорта. Помимо этого он намерен выполнять задачи, которые поставит перед ним руководство городской думы.

Согласно действующему законодательству, в Екатеринбургской городской думе на постоянной основе работают только глава города и два депутата. Один из них — вице-спикер Виктор Тестов. Вторая оплачиваемая ставка является переходящей, она пустовала в течение всего 2017 года.

Николай Косарев ушел в отставку с поста ректора горного университета летом 2017 года, уступив пост руководителя вуза Алексею Душину.