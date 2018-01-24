В Челябинске задержан злоумышленник, проломивший школьнице череп

15:39 24 января 2018 1

Обвиняемого заключили под стражу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске задержан 37-летний местный житель, который проломил голову школьнице. Ему предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство». Мужчину заключили под стражу, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

По данным следствия, вечером 19 января в Тракторозаводском районе на улице Первой пятилетки обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес насколько ударов по голове незнакомой ему девушке, после чего она потеряла сознание. В руке, которой мужчина бил жертву, у него была зажата гантель. Как ранее писало «URA.RU», злоумышленник после преступления прихватил с собой сумку подростка. Скорую помощь девочке вызвали прохожие, в больнице ей оказали необходимую медицинскую помощь.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.