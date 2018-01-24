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24 января 2018
16:50  24 января 2018 0

Баков готов подать в суд на СМИ, приписавшие ему гражданство Гамбии

Бэкстейдж фотопроекта «День России». Екатеринбург, баков антон
Баков планирует написать жалобу в ЦИК на действия СМИФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Выборы президента России в марте 2018 года
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Пока не лишенный статуса кандидата в президенты уральский политик и предприниматель Антон Баков намерен судиться со средствами массовой информации, приписавшими ему гражданство Гамбии. В частности, с сообщениями об этом сегодня вышли «Аргументы и факты», ТАСС, Regnum и другие.

Все агентства привели цитату Бакова с пресс-конференции, которая прошла в екатеринбургском офисе «Интерфакса»: «Я вынужден снять свою кандидатуру, так как имею гражданство Гамбии. Это не позволяет мне участвовать в выборах».

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Сам Баков утверждает, что говорил не о наличии гражданства Гамбии, которого у него на самом деле нет. «Это возмутительное допущение со стороны прессы и повод идти в суд! Я очень зол, и, кстати, все еще остаюсь кандидатом, а потому уверен, что такие вещи ставят под угрозу выборы президента», — заявил политик в разговоре с корреспондентом «URA.RU».

Верный смысл слов Бакова раскрывает официальное письмо на бланке совета министра Романовской Империи, которым тот уведомил всех своих соперников на предстоящих выборах «от Агурбаш до Явлинского, включая Путина» о том, что выбывает из гонки. И него следует, что Баков имеет гражданство Романовской Империи, которая была признана Гамбией.

«С сожалением извещаю Вас о том, что в соответствии с заключением юристов буду вынужден снять свою кандидатуру на пост президента России. Признание Романовской Империи первым суверенным государством Республикой Гамбией (Африка), по их мнению, автоматически наделило меня вторым гражданством, что согласно пункту 5.1 статьи 3 ФЗ „О выборах президента Российской Федерации“ делает невозможным мое избрание президентом», — сообщил Баков, поблагодарив всех потенциальных соперников за «удовольствие совместного с Вами участия в отборочных состязаниях кандидатов в Президенты».

Антон Ольшанников
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