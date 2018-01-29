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29 января 2018
Главные новости Свердловской области
14:00  29 января 2018 2

Жителей Нижнего Тагила пугают ВИЧ-террористами. Угроза может поджидать горожан в кинотеатрах

Клипарт , медицина, укол, шприц, игла, наркомания
Страшилки о «спидозных иглах» в кинотеатрах вновь наводнили соцсетиФото: Алексей Гущин © URA.RU

Жители Нижнего Тагила рассказали об угрозах, поступающих от так называемого «международного неофициального союза ВИЧ-носителей и больных СПИДом». Местным интернет-пользователям массово рассылается однотипное сообщение, в котором говорится, что посетители кинотеатра «Родина» обнаруживают воткнутые в креслах иглы, якобы зараженные смертельной инфекцией.

«На всякий случай. Будьте осторожнее. В кинотеатре Родина зрительница села на кресло и почувствовала боль от укола в ноге. Когда она присмотрелась, увидела еле видную иголку в кресле, которая выглядывала примерно на 3-4 миллиметра, а также записку: «Вы только что инфицировались СПИДом», — говорится в сообщении, которое «URA.RU» переслала жительница Нижнего Тагила. Аналогичный пост появился в группе «Черный список Тагила» во «ВКонтакте».

Авторы сообщения заявляют, что «все иголки были проверены на реакцию СПИДа и оказались положительными». Анализ якобы делал Центр по контролю за заболеваниями. Однако такой организации в России не существует.

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В кинотеатре «Родина» «URA.RU» сообщили, что впервые слышат о подобных инцидентах в их заведении. «Зрители ни разу с подобными заявлениями не обращались. Наверняка это какая-то провокация или неудачная шутка», — прокомментировали нашему агентству в кинотеатре. В межмуниципальном управлении МВД России «Нижнетагильское» «URA.RU» также заявили, что горожане с заявлениями по поводу зараженных иголок не обращались.

По словам специалиста патронажной службы «Милосердие» врача эпидемиолога Никиты Игнатова, аналогичные «утки» запускают в социальных сетях регулярно. «Эти страшилки не имеют ничего общего с реальностью. Последний раз аналогичные сообщения массово рассылались приблизительно год назад („URA.RU“ писало о них — Прим. ред.). Даже формулировки те же. Но подтверждений этому не было», — говорит специалист.

Также он уточнил, что заразиться вирусом иммунодефицита человека через иглу невозможно. Это связано в том числе с тем, что вирус очень неустойчив и в открытой среде (вне организма человека) он погибает за несколько минут.

Александр Пономарев
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