12 сентября 2025

Екатеринбуржцы травятся вредными испарениями от автомастерской, СК начал проверку

© Служба новостей «URA.RU»
Вредные пары проникают к жильцам из подвала дома
Вредные пары проникают к жильцам из подвала дома

Жильцы многоквартирного дома страдают от испарений растворителя и других химических средств, которые проникают в квартиры из автомастерской, расположенной в цокольном этаже. СК России по Свердловской области начал проверку по этому делу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области проводится доследственная проверка по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в публикации в telegram-канале СК. Ситуацию также взял на контроль Александр Бастрыкин.

Председатель СК России поручил руководителю СУ по Свердловской области Богдану Францишко заняться проблемой жильцов. Бастрыкин затребовал предоставить доклад о ходе проверки. 

