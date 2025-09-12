Екатеринбуржцы травятся вредными испарениями от автомастерской, СК начал проверку

Жильцы многоквартирного дома страдают от испарений растворителя и других химических средств, которые проникают в квартиры из автомастерской, расположенной в цокольном этаже. СК России по Свердловской области начал проверку по этому делу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области проводится доследственная проверка по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в публикации в telegram-канале СК. Ситуацию также взял на контроль Александр Бастрыкин.
Председатель СК России поручил руководителю СУ по Свердловской области Богдану Францишко заняться проблемой жильцов. Бастрыкин затребовал предоставить доклад о ходе проверки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!