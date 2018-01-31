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01 февраля 2018
31 января 2018
30 января 2018
Главные новости Пермского края
18:30  31 января 2018 1

Пермяка судят за спаивание и развращение детей, с которыми он знакомился в соцсетях

Соцсети и мессенджеры. Сургут, ВКонтакте, соцсети, мессенджеры, приложения для телефона, вк
Мужчина знакомился с подростками в соцсетяхФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Житель Кунгура Пермского края обвиняется в развращении подростков. Он знакомился со своими будущими жертвами в соцсетях, обсуждал интимные темы и спаивал при личной встрече.

46-летнего мужчину обвиняют в развратных и антиобщественных действиях, пишет «АиФ-Прикамье». Как сообщается на сайте следственного управления СКР по Пермскому краю, обвиняемый летом 2016 года познакомился в соцсетях с пятью подростками в возрасте от 12 до 15 лет. При личном знакомстве он говорил с ними на интимные темы, а троих напоил алкоголем.

Мужчина был задержан в марте 2017 года. Уголовное дело уже направлено в суд. Кроме того, к административной ответственности могут привлечь законных представителей несовершеннолетних «из-за ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию».

В декабре 2017 года был вынесен приговор серийному педофилу, убившему первоклассника из Краснокамска Пермского края. Злоумышленника поймали в Оренбурге и дали пожизненный срок.

Ольга Дудорова
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