Окончено судебное следствие по уголовному делу бывшей главы сельского поселения Альфии Юсуповой, за взятку отдавшей дорожное покрытие. Экс-чиновнице грозит немалый срок, сообщили в прокуратуре Челябинской области
По данным следствия в сентябре 2015 года Альфия Юсупова, будучи главой Буринского поселения, получила взятку в размере 25 тысяч рублей. За эти деньги она согласилась передать земляку 40 железобетонных дорожных плит, которые являлись покрытием дороги, пояснил «URA.RU» старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева. Предприниматель успел вывезти 8 железобетонных плит и подготовить к вывозу еще 32, прежде чем разрушение дороги пресекли полицейские. Покрывать Юсупову бизнесмен не стал и «сдал» коррупционерку правоохранителям. По этому же делу проходит еще одна чиновница — экс-председатель контрольно-ревизионной комиссии района Эмилия Закирова. Ее обвиняют в подлоге документов.
Государственный обвинитель потребовал признать Юсупову виновной в получении взятки и превышении должностных полномочий. За это ей попросили назначить 7 лет колонии со штрафом 250 тысяч рублей и лишением права занимать должности в госструктурах сроком на 5 лет.