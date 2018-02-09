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09 февраля 2018
08 февраля 2018
Главные новости Москвы
04:07  09 февраля 2018 0

В Москве присяжные оправдали обвиняемого в убийстве родителей и брата-инвалида

Евромайдан. Киев (Украина), наручники, арест
Присяжные не поверили в причастность мужчины к убийствуФото: Валентина Свистунова © URA.RU

В Мосгорсуде присяжные единогласно оправдали обвиняемого в тройном убийстве мужчину. Суд решение поддержал и признал за ним право на реабилитацию — теперь он вправе потребовать от возмещения морального вреда.

Москвич Константин Саркисян, как пишет «Московский комсомолец», подозревался в убийстве своих родителей и брата-инвалида. Их изрубленные топором тела были обнаружены в августе 2014 года на территории своего коттеджа в Новой Москве. В доме при этом все было перевернуто — убийца якобы искал деньги и ценности.

Первым на месте преступления оказался именно Константин. Через полгода после начала расследования мужчину арестовали, однако вину он не признавал и просил рассмотреть его дело с участием присяжных. Все 12 человек не поверили версии следствия и заключениям стороны обвинения и единогласно оправдали мужчину. Его освободили в зале суда.

«Поскольку вердиктом присяжных не установлено событие преступления — заседатели дали отрицательный ответ на данный вопрос, — то суд считает, что Саркисяна следует оправдать», — приводит издание сообщение Мосгорсуда.

Сергей Демин
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