ЦИПсО распространял фейки о выборах в России через telegram-канал Невзорова*

Более 50% фейковых сообщений, появившихся в дни голосования и оформленных как публикации недовольных граждан, были организованы Центром информационно-психологических операций (ЦИПсО) с использованием telegram-канала журналиста Александра Невзорова* (признан в РФ иноагентом, вместе с супругой Лидией Невзоровой по решению Росфинмониторинга признаны экстремистским объединением, запрещенным в России). Об этом следует из данных telegram-канала «Война с фейками».
«С помощью социальной инженерии мы смогли получить доступ к „предложке“ Александра Невзорова — закрытому тг-каналу его редакции. <...> Так мы выяснили как беглый иноагент в связке с украинскими крео-фермами и ботами ЦИПсО системно, в промышленных масштабах распространял фейки про выборы в России, маскируясь под жителей России и локальных оппозиционеров», — говорится в сообщении telegram-канала «Война с фейками».
Исследователи сообщили, что в этом закрытом канале были созданы 11 из 20 наиболее цитируемых фейковых материалов. Сам канал называется «Наповальство» и принадлежит Невзорову.
Каждый информационный вброс от «Наповальства» распространяется по одной и той же схеме. Сначала новость появляется в небольшом паблике, затем боты публикуют ее в комментариях, после чего она попадает на более крупные проукраинские ресурсы. Креативные группы ЦИПсО отправляют редакции Невзорова задания на создание фейковых новостей, а его контент-центр занимается их производством и распространением. Для этого используются не только telegram-канал журналистам, но и большая сеть разных чатов и каналов в данном мессенджере.
Фейки про «антисемитский» автобус Курского избиркома, бюллетень в доме престарелых в Брянской области и ручку с исчезающими чернилами сначала появились именно в канале «Наповальство». По словам исследователей, каждый день там публикуют главные фейки, которые потом быстро расходятся по другим региональным и федеральным площадкам. Некоторые из этих фейков становятся очень популярными и часто цитируются.
По словам авторов telegram-канала «Война с фейками», на момент подготовки пубикации в «Наповальстве» появилось распоряжение активизировать распространение информации. Заказчик выразил неудовлетворенность ограниченным охватом и слабым откликом россиян на распространенный фейк. В связи с этим он поручил некоему КЦ (предположительно, контент-центру) усиливать характер вбросов и увеличивать их распространение. Вскоре после публикации данного указания соответствующий фейк был размещен в telegram-канале «ЕЖ», который принадлежит «BRIEF»** (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).
В интервью Юрию Дудю*** (признан Минюстом в РФ иноагентом) Александр Невзоров рассказал, что его telegram-канал ведет не только он сам с женой Лидией (внесена в реестр экстремистов и террористов в РФ, вместе с мужем признаны экстремистским объединением и запрещены в России по решению Росфинмониторинга)****, но и еще несколько помощников. В том же разговоре он заявил, что у него есть контакты с украинской разведкой и он рад работать с ней.
Однако на самом деле в этой работе участвуют не только они. В распространении публикаций задействовано несколько посредников и десятки людей, которые выпускают сотни сообщений по каждому фейку. Как утверждают авторы канала «Война с фейками», им стали известны имена и аккаунты нескольких таких администраторов. Их личности уже установлены. Сейчас идет подготовка для передачи их данных в правоохранительные органы.
*Александр Невзоров — признан в РФ иностранным агентом
**BRIEF признан иноагентом в России
***Юрий Дудь признан иноагентом в России
****Лидия и Александр Невзоровы — признаны экстремистским объединением и запрещены в России по решению Росфинмониторинга, Лидия Невзорова внесена в реестр экстремистов и террористов
