В Екатеринбурге неизвестные напали на бригаду скорой помощи

В Екатеринбурге минувшей ночью хулиганы напали на реанимационную бригаду подстанции № 8 на Химмаше. В итоге водитель скорой помощи получил травму головы и сейчас находится на больничном.
По словам фельдшера Татьяны Патрашку, инцидент произошел неподалеку от букмекерской конторы. Когда бригада приехала на вызов, врачи обнаружили жестоко избитого молодого человека, с которым разговаривал некий мужчина. «Когда мы подошли ближе, чтобы оказать медицинскую помощь, этот парень грубо сказал нам, чтобы мы ждали в стороне, поскольку он ещё не закончил беседовать с раненым», — цитирует портал Е1 слова Патрашку.
Несмотря на это, врачи попытались усадить пострадавшего в карету скорой помощи, однако его агрессивный собеседник не собирался успокаиваться. Он начал бегать вокруг машины и пинать ее. Водитель Сергей Пуртов попытался урезонить молодого человека, но тот полез в драку, и ему на подмогу выбежали еще несколько человек. В результате водитель получил травму головы и теперь находится на больничном.
В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу «URA.RU» сообщили, что полицейские доставили участников инцидента в дежурную часть. «22-летний гражданин и 47-летний водитель скорой помощи направлены на прохождение судебно-медицинского освидетельствования. По результатам проверочных мероприятий будет принято соответствующее процессуальное решение», — пояснили в полиции.