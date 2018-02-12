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Новости «URA.RU» работают! В Югре разбираются с экологической катастрофой, из-за которой фекалии залили поля

Канализационные стоки сливают на иловые поля — ситуация заинтересовала РосприроднадзорФото: Александр Хильман
новость из сюжета:
Новости "URA.RU" работают!
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Росприроднадзор по ХМАО после публикации «URA.RU» начал расследование экологического ЧП в Советском районе. Об этом агентству сообщили в ведомстве.

Дело возбуждено в отношении ООО «Водоканал» по статье «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами». В ведомстве отметили, что расследование началось именно после публикации «URA.RU».

Как ранее подробно сообщало агентство, в городском поселении Малиновский замерзли очистные сооружения. Стоки сбрасывались прямо на иловые поля. Об этом узнали в ОНФ, где опасаются, что весной, когда канализационное стоки оттают, в Малиновском может произойти вспышка инфекции. «Поля, куда сливают канализацию, находятся в непосредственной близости от Малиновского. Когда это оттает весной, люди задохнутся от вони», — рассказывал Александр Хильман, член регионального штаба ОНФ. В администрации Советского района заявляли, что не обладают информацией о замерзших очистных сооружениях.

Антон Степыгин
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