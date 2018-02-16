{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
На рост явки на выборах президента работают только 3 региона Урала. Как губернаторы слили задание
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,36
Динамика за 2 недели
Евро 70,65
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 февраля 2018
15 февраля 2018
14 февраля 2018
Главные новости Пермского края
13:33  16 февраля 2018 3

Пермский край назвали лидером цифровой экономики

Максим Решетников встретился с главой компании «Ростелеком»Фото: пресс-служба Администрации губернатора Пермского края

Губернатор Пермского края Максим Решетников встретился с главой компании «Ростелеком» Михаилом Осеевским на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Осеевский отметил, что Прикамье является одним из лидеров цифровизации в стране.

«Вместе с „Ростелекомом“ мы продолжим работать в первую очередь по таким направлениям, как подключение медицинских учреждений к высокоскоростному интернету, устранение цифрового неравенства, увеличение числа пунктов весогабаритного контроля», — сказал Максим Решетников. По его словам, «Ростелеком» позволяет эффективно развивать цифровую экономику в крае.

Глава телекоммуникационной компании Михаил Осеевский, в свою очередь, рассказал, что подключение медицинских учреждений Пермского края к высокоскоростному интернету будет завершено в 2018 году, продолжится и работа по устранению цифрового неравенства. «Также мы обсуждаем перспективные проекты в области электронного образования и в области дальнейшего расширения спектра государственных услуг для населения. Могу сказать, что Пермский край — один из лидеров цифровизации, цифровой экономики в нашей стране», — заявил глава «Ростелекома».

В 2017 году больше 40 тысяч жителей Прикамья получили доступ к бесплатному интернету. В рамках федерального проекта устранения цифрового неравенства в регионе было построено 109 точек доступа в глобальную сеть. К 2019 году доступ к интернету будет у всех больниц Прикамья, а к 2020-му — у школ и учреждений соцзащиты.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров