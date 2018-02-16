Пермский край назвали лидером цифровой экономики

Губернатор Пермского края Максим Решетников встретился с главой компании «Ростелеком» Михаилом Осеевским на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Осеевский отметил, что Прикамье является одним из лидеров цифровизации в стране.
«Вместе с „Ростелекомом“ мы продолжим работать в первую очередь по таким направлениям, как подключение медицинских учреждений к высокоскоростному интернету, устранение цифрового неравенства, увеличение числа пунктов весогабаритного контроля», — сказал Максим Решетников. По его словам, «Ростелеком» позволяет эффективно развивать цифровую экономику в крае.
Глава телекоммуникационной компании Михаил Осеевский, в свою очередь, рассказал, что подключение медицинских учреждений Пермского края к высокоскоростному интернету будет завершено в 2018 году, продолжится и работа по устранению цифрового неравенства. «Также мы обсуждаем перспективные проекты в области электронного образования и в области дальнейшего расширения спектра государственных услуг для населения. Могу сказать, что Пермский край — один из лидеров цифровизации, цифровой экономики в нашей стране», — заявил глава «Ростелекома».
В 2017 году больше 40 тысяч жителей Прикамья получили доступ к бесплатному интернету. В рамках федерального проекта устранения цифрового неравенства в регионе было построено 109 точек доступа в глобальную сеть. К 2019 году доступ к интернету будет у всех больниц Прикамья, а к 2020-му — у школ и учреждений соцзащиты.