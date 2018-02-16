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16 февраля 2018
Главные новости Москвы
15:48  16 февраля 2018 6

«Удавила бы мелкую тварь». Божену Рынску взбесило поведение ребенка в самолете. ВИДЕО

Журналистка возмутилась поведением ребенка и его материФото: Божена Рынска, Facebook

Журналистка Божена Рынска прокомментировала видеоролик на YouTube, в котором один из пассажиров восьмичасового рейса снял мальчика в истерике. Ребенок почти непрерывно истошно кричит, а мать не пытается его успокоить. На странице в Facebook блогерша в грубой форме посоветовала не брать с собой в полет детей, которые мешают остальным пассажирам.

«Я бы эту мелкую тварь удавила. Или бы, сорвавшись, в плед самолетный закатала. Раз мама ничего не делает. Если ребенок настолько невменяемо больной, нечего летать. С буйнопомешанными не летают. Их в клетках держат. И если у этого бастарда поведенческие проблемы, то я не понимаю, причем тут остальные пассажиры», — высказалась Рынска в соцсети. В комментариях она также добавила, что «аутистам», раз они не умеют себя нормально вести, нужно «засовывать кляп в рот», сидеть дома или заказывать личный самолет, так как «ни при каких обстоятельствах другим людям такое устраивать нельзя».

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Фото: Божена Рынска, Facebook

Ранее Божена Рынска пожаловалась на резкое повышение налога на свою квартиру. Как сообщало «URA.RU», блогер негодовала от предположения, что собранные в бюджет деньги пойдут на социальные нужды.

Ксения Томашова
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