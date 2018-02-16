Журналистка Божена Рынска прокомментировала видеоролик на YouTube, в котором один из пассажиров восьмичасового рейса снял мальчика в истерике. Ребенок почти непрерывно истошно кричит, а мать не пытается его успокоить. На странице в Facebook блогерша в грубой форме посоветовала не брать с собой в полет детей, которые мешают остальным пассажирам.
«Я бы эту мелкую тварь удавила. Или бы, сорвавшись, в плед самолетный закатала. Раз мама ничего не делает. Если ребенок настолько невменяемо больной, нечего летать. С буйнопомешанными не летают. Их в клетках держат. И если у этого бастарда поведенческие проблемы, то я не понимаю, причем тут остальные пассажиры», — высказалась Рынска в соцсети. В комментариях она также добавила, что «аутистам», раз они не умеют себя нормально вести, нужно «засовывать кляп в рот», сидеть дома или заказывать личный самолет, так как «ни при каких обстоятельствах другим людям такое устраивать нельзя».
Ранее Божена Рынска пожаловалась на резкое повышение налога на свою квартиру. Как сообщало «URA.RU», блогер негодовала от предположения, что собранные в бюджет деньги пойдут на социальные нужды.