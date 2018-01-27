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27 января 2018
15:45  27 января 2018 0

«Обирают, чтобы кормить свой электорат». Рынска пожаловалась на налог за элитную квартиру

У кинотеатра
У «тусовщицы-оппозиционерки» (справа) появился новый повод для нелюбви к «режиму»Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Светский обозреватель Божена Рынска поделилась с читателями негодованием по поводу резкого увеличения налога на квартиру. Еще большее недовольство у скандального блогера вызвало предположение, что собранные в бюджет деньги пойдут на социальные нужды.

«Пришел налог за квартиру. За 2017 год 48 000. Говорят, что в следующем году будет 119 000… Пипец, как страшно жить. Обирают, чтобы кормить свой [матерный эпитет] электорат», — написала она на своей странице в Facebook. Подписчики друзья наперебой сочувствуют журналистке и советуют ей оспаривать кадастровую стоимость жилья в суде.

В среднем в 2017 году налог на квартиру в Москве в среднем составил 5,5 тыс. рублей. Но Божена Рынска, как выяснили СМИ, проживает в престижном районе Москвы. По оценке экспертов, ее квартира может стоить порядка 2,6 млн долларов или 150-200 млн рублей, сообщает vz.ru. Впрочем, в 2015 году сама Рынска косвенно оценила свое жилье дешевле: «Лучший подарок к сорокалетию любимой женщины — квартира. Так решил муж, и в декабре прошлого года, накануне юбилея, я приступила к поискам жилья. На вверенную сумму — чуть меньше миллиона долларов — я вполне могла рассчитывать на что-то престижное в центре, с фонтаном и садом».

Рынска известна и более эпатажными высказываниями. Когда под Сочи рухнул в Черное море летевший в Сирию Ту-154, на борту которого погибли 92 человека, женщина в «Фейсбуке» поблагодарила «боженьку за бонус». Более 150 тыс. россиян потребовали лишить ее гражданства, пишет RT. На это вынуждены были отреагировать даже в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал высказывание Рынска «уродливым проявлением сумасшествия», сообщил сайт VSE42.Ru. Сама светская львица восприняла волну возмущения философски. В эксклюзивном интервью «URA.RU» она заявила, что ее поддерживают тысячи людей. Последний скандал разразился после того, как гражданский муж Божены — Игорь Малашенко, — возглавил предвыборный штаб Ксении Собчак. Узнав об этом, Рынска назвала подругу-тусовщицу «подлой тварью».

Владимир Васин
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