16:29 16 февраля 2018 1

В новом помещении, куда переедет инфекционное отделение, идет ремонт Фото: artcrb.ru

Пациенты инфекционного отделения Артемовской ЦРБ в Свердловской области обратились в редакцию «URA.RU» с жалобой на условия, в которых они лечатся. Больные в качестве доказательства прислали фотографии, сделанные в палате.

«Я перенесла на ногах грипп и попала в больницу с осложнением в форме острого бронхита. А в палате, куда меня положили, разбитые стены и плесень. Я уже в возрасте, организм подхватывает любую инфекцию, разве можно вылечиться в таких условиях», — пожаловалась Татьяна Тер-Терьян.

Чтобы выяснить причину такого содержания больных, «URA.RU» обратилось в Артемовскую ЦГБ. «Надо потерпеть буквально два-три месяца, и все изменится. Сейчас на первом этаже стационара Артемовской детской больницы делают ремонт. Как только он завершится, инфекционное отделение туда переедет. Это будет хорошее помещение на 30 коек. А прежнее здание очень старое, здесь сейчас что-то делать не имеет смысла — скоро новоселье», — объяснил «URA.RU» Михаил Сафаров, заместитель главного врача по лечебной работе Артемовской ЦРБ.