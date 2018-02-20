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20 февраля 2018
19 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
16:34  20 февраля 2018 4

Полиция поймала автора знака «Гоп-стоп», раскручивавшего караоке-баттл в Екатеринбурге. ФОТО, ВИДЕО

За дополнения мужчина заплатил штраф 5 тысяч рублейФото: со страницы Алексея Шахова в Facebook

В Екатеринбурге задержан молодой человек, внесший дополнения к существующим дорожным знакам. 30-летний мужчина доставлен в ГИБДД города, уже признал свою вину, и ему выписали штраф в размере 5 тысяч рублей.

«Со слов подозреваемого, 15 февраля он по собственной инициативе установил таблички на дорожном знаке в рамках некой художественной акции», — сообщили «URA.RU» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

«Дорожные знаки» и вывески, появившиеся на улицах Екатеринбурга на прошлой неделе, активно обсуждались горожанами. К стандартным надписям добавили слова, которые являются строчками известных песен. Оказалось, что акцию устроило эпатажное агентство города «Бюро 100», занимающееся организацией развлекательных мероприятий.

Руководитель Buro 100 Анна Решеткина подтвердила, что их оштрафовали за проведенную акцию, но в агентстве по этому поводу не расстраиваются. «До Караоке баттла два дня», — напомнила Решеткина на на своей странице в соцсети Facebook, воспользовавшись поводом, чтобы напомнить о мероприятии.

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Фото: со страницы Алексея Шахова в Facebook

Александр Лукманов
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