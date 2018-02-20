16:34 20 февраля 2018 4

За дополнения мужчина заплатил штраф 5 тысяч рублей Фото: со страницы Алексея Шахова в Facebook

В Екатеринбурге задержан молодой человек, внесший дополнения к существующим дорожным знакам. 30-летний мужчина доставлен в ГИБДД города, уже признал свою вину, и ему выписали штраф в размере 5 тысяч рублей.

«Со слов подозреваемого, 15 февраля он по собственной инициативе установил таблички на дорожном знаке в рамках некой художественной акции», — сообщили «URA.RU» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

«Дорожные знаки» и вывески, появившиеся на улицах Екатеринбурга на прошлой неделе, активно обсуждались горожанами. К стандартным надписям добавили слова, которые являются строчками известных песен. Оказалось, что акцию устроило эпатажное агентство города «Бюро 100», занимающееся организацией развлекательных мероприятий.

Руководитель Buro 100 Анна Решеткина подтвердила, что их оштрафовали за проведенную акцию, но в агентстве по этому поводу не расстраиваются. «До Караоке баттла два дня», — напомнила Решеткина на на своей странице в соцсети Facebook, воспользовавшись поводом, чтобы напомнить о мероприятии.