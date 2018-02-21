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21 февраля 2018
20 февраля 2018
18:17  21 февраля 2018 3

Директора екатеринбургского ТЮЗа Умникову затравили в соцсетях. Пока муж становился директором Шарташа, ей писали про «задницу» и «воровство»

Отчет Умниковой перед Гордумой, умникова евгения
За Евгению Умникову заступился ее сын РоманФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Директора екатеринбургского ТЮЗа Евгению Умникову затравили в соцсетях по поводу скандала вокруг покупки дорогой иномарки. В интернете ей писали про «воровство бюджетных средств» и «задницу чиновницы».

Раздуваемый депутатом Госдумы от «Единой России» Андреем Альшевских скандал вокруг покупки екатеринбургским ТЮЗом дорогой иномарки Kia Optima Prestige за 1,4 млн рублей превратился в травлю. В Facebook, где парламентарий сообщил о намерении обратиться в прокуратуру, накануне появились крайне нелицеприятные комментарии в адрес директора ТЮЗа и экс-начальницы управления образования администрации Екатеринбурга Евгении Умниковой.

Поскольку супруг последней Александр Умников в это время защищал свою несуществующую стратегию по развитию Шарташского лесопарка, на защиту экс-чиновницы встал ее сын Роман Умников.

Официальная церемония вступления Евгения Куйвашева в должность губернатора Свердловской области. Екатеринбург, альшевских андрей
Скандал вокруг покупки ТЮЗом дорогой иномарки раздул Андрей Альшевских
Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Именно по этой причине возникают ремонт древних камней на площади 1905 года, постоянные ремонты некоторых улиц в городе и прочее, и прочее. Вы, что никак не понимаете что этот все воровство бюджетных средств с использование вполне законных процедур», — написал в комментариях финансист Александр Трахтенберг. Умников-младший поинтересовался в ответ: «Воровство? Вы хотите кого-то конкретного обвинить в воровстве?». Но ответа он не получил.

К дискуссии подключился старший преподаватель кафедры социологии и социальных технологий управления УрФУ Дмитрий Трынов, попытавшийся объяснить, что «непреодолимая сила» (формулировка из конкурсной документации) повлияла на покупку автомобиля ТЮЗом: «Непреодолимая сила будет возить задницу данной чиновницы». На это он получил замечание от Умникова-младшего: «Это слова преподавателя социологии? Предлагаю подкорректировать пост…», — пост остался неизменным.

Андрей Альшевских уже сегодня признался «URA.RU», что переход на оскорбления и обвинения на своей площадке не поддерживает: «Я обратил внимание на проблему — она есть. И многие со мной в этом согласятся. Но не хотелось бы, чтобы на площадке имели место оскорбления или унижения. Принципиальные позиции высказывать я никогда не запрещаю, но не хотелось бы, чтобы мою площадку использовали для сведения счетов».

Сама Умникова в посте дискутировала только с Альшевских. После этого оба предпочли общаться по телефону. Напомним, что в Госдуме возмутились покупкой для ТЮЗа Екатеринбурга машины за 1,4 млн рублей.

Антон Ольшанников
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