13:18 26 февраля 2018 19

Кадр с Русланом Маркеловым облетел большинство федеральных СМИ и породил немало слухов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первокурсник УрФУ Руслан Маркелов, упавший в обморок на прошлогоднем митинге в поддержку блогера Алексея Навального в Екатеринбурге, отчислился из университета. Об этом «URA.RU» сообщили однокурсники бывшего студента. По их словам, парень неожиданно забрал документы, в то время как долгов по учебе у него не было.

Стычка с полицией, обернувшаяся обмороком для 19-летнего студента департамента философии УрФУ Руслана Маркелова на акции протеста 7 октября в Екатеринбурге, стала самым громким событием (и самым ярким кадром) тех митингов. Фотографии, где молодой человек лежит без сознания на асфальте, а сотрудник полиции прощупывает его пульс и пытается оказать первую помощь, облетели многие федеральные СМИ и активно обсуждались в интернете.

Сначала появились сообщения, что сотрудники правопорядка придушили несчастную жертву и, возможно, испинали его ногами. Через час эти две истории разделились. В пабликах писали, что одного парня на митинге в Екатеринбурге задушил сотрудник полиции, другого — запинали ногами. Так родилась первая фейковая новость на уральских акциях протеста.

Спустя несколько дней после митинга в беседе с «URA.RU» Маркелов признавался, что никакого давления в вузе за свою протестную деятельность он не ощущает. «Никто никаких вопросов мне задавал, на беседы в деканат не вызывали», — сообщил он тогда.

Акция протеста была не согласована. Поэтому последовало вмешательство полиции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Однако после зимней сессии, говорят однокурсники Маркелова, он забрал документы из университета и вернулся в родной Ханты-Мансийск. «Он молчал о причинах своего отчисления. Внятного ответа от него так никто и не получил. Но дело точно не в успеваемости, так как проблем с учебой у него не было», — рассказал «URA.RU» сокурсник Маркелова.

В деканате департамента философии агентству подтвердили отчисление студента. «Он забрал документы по собственному желанию. На мой взгляд, причина была весомая. С успеваемостью это не связано, это была причина личного, семейного характера», — пояснили «URA.RU» в департаменте, отказавшись уточнять нюансы его ухода.

Один из преподавателей департамента на условиях анонимности сообщил агентству, что Маркелова из университета забрали родители. «Они из СМИ узнали про обморок, про то, что их сын — волонтер штаба Навального. Конечно, они тут же приехали и забрали его. Не выдержали позора», — рассказал собеседник издания.

Связаться с Русланом Маркеловым «URA.RU» не удалось. Его личная страница в соцсети «ВКонтакте» оказалась удалена, а номер телефона — заблокирован. В екатеринбургском штабе Навального про отчисление ничего не слышали.