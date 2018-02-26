Ариадна, дочь скандально известной балерины, экс-примы Большого театра Анастасии Волочковой, высмеяла телеведущую «Дома-2» и начинающую певицу Ольгу Бузову. Ее пение девочка сравнила с гоготом гусей.
Ролик выложили в группе «Дом 2 свежие новости» во «ВКонтакте». На видео 12-летняя дочь на вопрос Волочковой, кто это, говорит, что кричащие в вольере зоопарка гуси — Бузова. Затем Ариадна поет припев песни «Мало половин».
К слову, из-за своего хита Бузова регулярно становится объектом критики. Вслед за выходом клипа «Мало половин» в интернете появилась пародия «Мало извилин». Затем лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в телеграм-канале «Тупость, глупость и задор» посвятил пост Ольге Бузовой. Музыкант написал, что увидел в хите певицы «Мало половин» описание внешней политики России. Песню скандально «раскручивает» и сама Бузова. Так, на днях она предложила сделать «Мало половин» гимном хоккейного клуб «Амур» из Хабаровска. Накануне Бузова заявила, что собирается судиться с «недомужчиной» из ComedyClub. Резидент, по словам Бузовой, оскорбил ее и ее поклонников.