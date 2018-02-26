{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Мэр Екатеринбурга: «Бздех не схватишь, в жопу не впятишь». ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,92
Динамика за 2 недели
Евро 68,92
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
26 февраля 2018
20:17  26 февраля 2018 0

Дочь Волочковой сравнила пение Бузовой с гоготом гусей. ВИДЕО

Начинающая певица-объект постоянного «троллинга»ФОТО: Ольга Бузова, Instagram

Ариадна, дочь скандально известной балерины, экс-примы Большого театра Анастасии Волочковой, высмеяла телеведущую «Дома-2» и начинающую певицу Ольгу Бузову. Ее пение девочка сравнила с гоготом гусей.

Ролик выложили в группе «Дом 2 свежие новости» во «ВКонтакте». На видео 12-летняя дочь на вопрос Волочковой, кто это, говорит, что кричащие в вольере зоопарка гуси — Бузова. Затем Ариадна поет припев песни «Мало половин».

К слову, из-за своего хита Бузова регулярно становится объектом критики. Вслед за выходом клипа «Мало половин» в интернете появилась пародия «Мало извилин». Затем лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в телеграм-канале «Тупость, глупость и задор» посвятил пост Ольге Бузовой. Музыкант написал, что увидел в хите певицы «Мало половин» описание внешней политики России. Песню скандально «раскручивает» и сама Бузова. Так, на днях она предложила сделать «Мало половин» гимном хоккейного клуб «Амур» из Хабаровска. Накануне Бузова заявила, что собирается судиться с «недомужчиной» из ComedyClub. Резидент, по словам Бузовой, оскорбил ее и ее поклонников.

Рита Теркина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров