20:44 13 декабря 2017 0

Свой первый пост в Telegram Шнуров посвятил хиту Бузовой «Мало половин» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров создал телеграм-канал «Тупость, глупость и задор» и первый же пост посвятил Ольге Бузовой. Музыкант написал, что увидел в хите певицы «Мало половин» описание внешней политики России.

«Не подлежит никакому сомнению тот факт, что саундтреком уходящего года стала песня „Мало половин“, исполненная Ольгой Бузовой. В этой, как может показаться, простенькой и сугубо личной истории я заметил описание нового внешнеполитического курса России», — обратился к своим подписчикам лидер «Ленинграда».

Шнуров предположил, что в произведении Бузовой на самом деле поется о расставании России и Запада из-за «неудовлетворенности партером, нехватки внимания». «Кроме Запада, есть Восток, которые делят мир на половины, но их героине песни категорически мало. Особый путь России, метания, неудовлетворенность положением между, все есть в этих строчках», — пишет Шнур.

Лидер «Ленинграда» заметил, что Бузова сама олицетворяет сегодняшнюю Россию. «Стилистически и статистически — она это и есть Она, даже больше, чем Путин, хотя бы ввиду половой принадлежности», — пошутил музыкант.

На момент публикации новости на канал Шнурова было подписано более 20,7 тысячи человек. Первый пост посмотрели почти 30 тысяч пользователей.