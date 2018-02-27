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27 февраля 2018
26 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
15:21  27 февраля 2018 7

На УГМК у экс-начальника цеха, где гибнут люди, нет профильного образования. ВИДЕО

Рабочая поездка врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Красноуральск, угмк, предприятие, оао святогор
У бывшего начальника цеха есть только диплом менеджераФото: Владимир Жабриков © URA.RU

На медеплавильном комбинате «Святогор» в городе Красноуральске Свердловской области, входящем в состав комплекса УГМК, одну из руководящих должностей занимает человек, не имеющий специального образования. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщил информированный источник.

В то время, когда должность начальника металлургического цеха занимал Алексей Анциферов, там произошел ряд несчастных случаев. «URA.RU» сообщало о том, что 10 сентября 2015 года при ремонте обжиговой печи в металлургическом цехе в процессе работы сварщик Александр Анкудинов получил черепно-мозговую травму и скончался. Известно, что Анкудинов работал меньше месяца, еще не имел допуска и числился учеником.

А 4 мая 2016 года в металлургическом цехе произошел выброс жидкого металла из конвертера. При этом получил ожоги несовместимые с жизнью стропальщик Виталий Дербилов. Еще один рабочий с ожогами шеи и рук был госпитализирован. Произошло нарушение технологии конвертирования медных штейнов, и стропальщика залило расплавленным металлом.

Менее чем через два месяца, 28 июня 2016 года, в цеху произошел обрыв каната главного подъема, вследствие чего обрушилась крюковая подвеска с траверсной на стропальщика четвертого разряда конвертерного отделения металлургического цеха ОАО «Святогор» Сергея Подоспелова. Пострадавший получил множественные сочетанные переломы и умер. 19 мая 2017 года в металлургическом цехе предприятия произошел пожар. Сгорели конвертер, который был выведен в ремонт, новый питатель дозировки кварцевых флюсов в конвертер, кабели.

После череды смертельных случаев Алексей Анциферов был понижен до заместителя начальника цеха. Между тем «URA.RU» выяснило, что Анциферов вообще не имел права занимать должность начальника цеха и не может сейчас работать заместителем начальника согласно Правилам безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов. В пункте 17 сказано: «В организациях, эксплуатирующих объекты, на которых получаются, транспортируются, используются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов, должны иметь высшее образование по профессиональному профилю технические руководители, руководители структурных подразделений, специалисты инженерных служб и их заместители». То есть начальником цеха, как и заместителем начальника цеха, имеет право работать только человек с дипломом инженера-металлурга.

У замначальника цеха указан диплом менеджера
Фото: «URA.RU»

Однако в распоряжении «URA.RU» передали документ под названием «Список работников цеха для выдвижения в резерв на должности руководителей, специалистов и служащих на 2018 год по металлургическому цеху». Там сказано, что Алексей Анциферов имеет высшее образование, но не профильное металлургическое, как должно быть по закону, а не имеющее никакого отношения к металлургии — «менеджера гос. и муниципального управления». Также Анциферов имеет среднее профессиональное образование.

«Ситуация сложилась не совсем однозначная. Действительно, Анциферов имеет профильное среднее техническое образование — техник-металлург и высшее — менеджер государственной и муниципальной службы. Однако, как пояснили на предприятии, он отработал в металлургии более 30 лет и поэтому в совокупности его образование и опыт работы на момент назначения на должность соответствовали установленным требованиям. Тем не менее, УГМК проведет собственную проверку», — сообщила «URA.RU» Нина Пелевина, сотрудник пресс-службы УГМК.

Александр Лукманов
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