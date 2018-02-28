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28 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
15:38  28 февраля 2018 2

Федеральная реформа начала бить по самым слабым свердловчанам. Жители останутся без магазинов и общепитов

Клипарт октябрь. Нижневартовск., касса, кассовый аппарат
1 июля 2019 года пройдет третья волна кассовой реформыФото: Александр Елизаров © URA.RU

Свердловские предприниматели, работающие в рознице и в сфере общепита, могут начать закрывать свой бизнес из-за второй волны кассовой реформы. Как рассказала «URA.RU» председатель комиссии по бухгалтерскому учету, аудиту, налогам и правовой защите предпринимателей Уральской ТПП Ирина Мамина, изменения потребуют от компаний значительных затрат.

Первая волна кассовой реформы началась 1 июля 2017 года. Российский бизнес обязали перейти на онлайн-кассы, которые сохраняют данные о продажах и в онлайн-режиме передают информацию в налоговую службу. Установить новые аппараты тогда должны были организации и ИП, применяющие общий и упрощенный режим налогообложения. С 1 июля 2018 года перейти на новую систему должны компании, работающие на ЕНВД и по патенту в сфере розничной торговли и общественного питания.

Ирина Мамина в беседе с «URA.RU» сказала, что негативные последствия первой волны реформы были не так ощутимы, так как в основном она коснулась компаний среднего и малого бизнеса, а не микробизнеса.

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«Сейчас под реформу попадает более мелкий бизнес, не располагающий серьезными финансами. И здесь допускаю случаи, когда предприниматель задумается, что ему выгоднее: работать по новым правилам или закрыть дело и устроиться куда-нибудь наемным работником», — сказала Ирина Леонидовна «URA.RU». В пример Ирина Мамина привела одну из свердловских оптовых компаний, у которой ушел миллион рублей только на создание IT-софта, который будет обеспечивать работу онлайн-касс, стыкуя их с иными бизнес процессами и IT-программами компании. Также нужны средства на покупку самого оборудования и на обучение персонала.

К слову, тех, кто уже перешел на новые кассовые аппараты, тоже ждут нововведения. 21 февраля Госдума приняла в первом чтении поправки к закону «О применении контрольно-кассовой техники». Проект обязует бизнес применять онлайн-кассы не только при наличном расчете, но и при безналичном. То есть, например, при оплате гражданином покупки через банк, продавец обязан будет пробить чек. Аналогичное требование по использованию ККТ будет в случае, если организация сделает безналичную оплату физическому лицу по договору гражданского правового характера.

1 июля 2019 года пройдет третья волна кассовой реформы. Она коснется самого мелкого бизнеса, применяющего спецрежимы ЕНВД и патент, не вошедшего в состав второй волны.

Сергей Дианов
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