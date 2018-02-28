Жизнь после работы чиновником не заканчивается. Приятный вывод сделали работники администрации губернатора Свердловской области, внезапно обнаружившие своего бывшего коллегу, кардинально сменившего род занятий и, возможно, даже мировоззрение.
Консультанта отдела по управлению государственными учреждениями и предприятиями, сопровождения протокольных мероприятий и договорной работы Максима Абрамовских клерки обладминистрации обнаружили в одном из екатеринбургских центров йоги. Здесь он значится преподавателем хатха-йоги.
«Опыт практики хатха-йоги с 2011 года, преподавание с 2015 года. Являюсь учеником прославленного йогина Дев Даса Махараджа в линии преемственности великого Девраха Бабы. Посетил множество обучающих семинаров по йоге. Ежегодно посещаю палаточные просветляющие йога-ретриты с насыщенной программой. Участник семинаров по ведической культуре и кулинарии», — рассказывает о себе Абрамовских на официальном сайте центра.
Еще в 2013 году Абрамовских, как обычный чиновник, подчинялся главе управления делами губернатора и правительства Николаю Черневу, и, согласно декларации о доходах, получал порядка 66 тысяч рублей в месяц, имел квартиру в 84 кв. м и легковой автомобиль Audi A3. Связаться с бывшим чиновником сегодня не удалось.
В администрации новый опыт бывшего коллеги восприняли позитивно. «Вряд ли можно назвать современную хатха-йогу просветлением. Сегодня она скорее воспринимается как физкультура. Ну, а занятия спортом, пропаганда здорового образа жизни — что может быть лучше? Я только рад за него», — сказал директор департамента информполитики региона Александр Иванов.