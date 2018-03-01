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01 марта 2018
18:38  01 марта 2018 0

Режиссер «Левиафана» снимет русский триллер для американского ТВ

Пресс-конференция Андрея Звягинцева в Пиотровском. Екатеринбург, звягинцев андрей
Сериал станет первым опытом такого рода для Paramount и самого ЗвягинцеваФото: Анна Майорова © URA.RU

Российский режиссер Андрей Звягинцев, известный по фильму «Левиафан», снимет русскоязычный сериал для американской студии Paramount Television. Это будет первый телепроект номинанта на премию «Оскар».

Сюжет пока держится в секрете, пишут Nation news. Известно лишь, что в основу его легла оригинальная идея самого Звягинцева и одного из сценаристов фильма «нелюбовь» Олега Негина. Сериал снимут в жанре психологического триллера, действие его будет происходить в Москве, уточняет RT.

Съемки запланированы на 2018 год. В первом сезоне выйдет до 10 серий, причем Звягинцев будет режиссировать первые две, сообщает телеканал 360. Сериал создается для показа по всему миру. Для компании Paramount этот проект стал первым случаем создания сериала на русском языке.

Как уже сообщало «URA.RU», фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева включен в список претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Картина, посвященная поискам пропавшего ребенка, получила специальный приз жюри. Прототипами добровольцев, которые помогают родителям в их горе, являются волонтеры общественного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Владимир Васин
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