В Сети набирает популярность видео схватки тигра с медведем

04:24 03 марта 2018 0

Медведице удалось защититься от тигра Фото: pixabay.com

В национальном парке Тадоба в Индии туристам удалось снять схватку между тигром и медведем-губачом. Опубликованное 2 марта видео привлекло внимание пользователей и быстро разлетелось по Сети.

По словам туристов, медведица с детенышем пришла к реке, когда в тот момент там плескался тигр по имени Матсакур. Последний решил напасть на незваных гостей, считая эту территорию своей. Завязалась драка, пишет издание Daily Mail.

Через несколько минут противостояния медведице удалось прогнать тигра и защитить детеныша, что, по мнению эколога Аниш Андхериа является редкостью. По своей природе тигры сильнее, однако из-за толщины меха медведя тот так и не смог его схватить.