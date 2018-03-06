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06 марта 2018
05 марта 2018
15:49  06 марта 2018 5

В редакции югорской газеты побывали люди с автоматами. Журналисты ищут защиты у Бастрыкина. ФОТО

Клипарт, всего понемногу, автомат калашникова, убийство, разбой, бандитизм, терроризм, оружие, схрон, боевики, арсенал
Силовики утверждают, что на фото — понятые, которых пригласили полицейскиеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главный редактор муниципальной газеты «Знамя» из Урая Ханты-Мансийского автономного округа Вероника Ильина, которая проходит обвиняемой по уголовному делу о мошенничестве, представила доказательства того, что обыск в редакции проходил с участием вооруженных людей. Ильина прислала корреспондентам «URA.RU» фотографию, на которой виден человек с автоматом.

По словам журналистки, это является доказательством того, что СУ СКР по ХМАО лукавит, заявляя, что в редакции «Знамени» не было вооруженных силовиков. «Хоть и плохой, но это снимок полицейского с автоматом в редакции. Есть свидетели того, что там было пять автоматчиков. При этом СК ХМАО пишет: „появившаяся в ряде информационных агентств информация о привлечения к процессу изъятия документов в ее редакции вооруженных сотрудников правоохранительных органов не соответствует действительности“. Может, и плохо видно, но автомат заметен», — рассказала «URA.RU» Вероника Ильина.

Единственное фото, которое удалось сделать во время того самого обыска с участием вооруженных силовиков
Фото: Вероника Ильина

Как ранее сообщало агентство, в отношении Вероники Ильиной возбуждено уголовное дело по факту мошенничества — следствие подозревает, что она присваивала деньги, предназначенные для выплаты заработной платы одной из сотрудниц организации. Документы в редакции изымали силовики.

В следственном комитете по ХМАО корреспонденту «URA.RU» пояснили, откуда в редакции взялись вооруженные люди. «Во время работы сотрудников СКР никто с автоматами там не стоял. Но до этого на месте работала полиция. Когда правоохранители приходили на осмотр места происшествия, в качестве понятых они позвали охранников с находящегося рядом предприятия. У них по служебным обязанностям были автоматы, которые они не могли оставить без присмотра. Но это было до того, как дело передали в СКР — мы вооруженных людей не привлекали», — рассказал и. о. старшего помощника руководителя СУ СКР по ХМАО по взаимодействию со СМИ Олег Меньших.

Напомним также, Вероника Ильина написала обращение к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой повлиять на следствие, чтобы уголовное дело расследовалось непредвзято. Журналистка считает, что обвинение было сфабриковано.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
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