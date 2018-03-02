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02 марта 2018
01 марта 2018
28 февраля 2018
17:45  02 марта 2018 0

В ХМАО новый тренд: фигуранты уголовных дел пишут жалобы Бастрыкину. Заступничества главы СКР ищет журналистка, обвиняемая в мошенничестве

Открытая лицензия на 28.07.2015. Александр Бастрыкин., бастрыкин александр
Александру Бастрыкину регулярно поступают жалобы из ХМАО — их авторы, как правило, и сами под следствиемФото: Wikimedia

Главный редактор муниципальной газеты «Знамя» (Урай) Вероника Ильина обратилась к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой повлиять на действия югорских следователей. Копия письма есть в распоряжении «URA.RU».

В отношении Вероники Ильиной возбуждено уголовное дело по факту мошенничества — следствие подозревает, что она присваивала деньги, предназначенные для выплаты заработной платы одной из сотрудниц организации. В обращении на имя Бастрыкина журналистка утверждает, что ее обвинили в преступлении, которого она не совершала.

«Проработав 30 лет в журналистике, в январе я убедилась на собственном опыте, что следователи урайского отдела СК по ХМАО-Югре могут завести уголовное дело на должностное лицо на основании голого оговора. Не имея даже косвенных доказательств, не попытавшись разобраться в сути и мотивах этого оговора», — говорится в письме.

Вероника Ильина просит Александра Бастрыкина повлиять на следствие, поскольку, по ее мнению, сотрудники СКР даже не пытаются разобраться в этой истории. «Я не верю, что ради премии и галочки можно осудить невиновного человека, очернить его репутацию, принести столько горя его родным и детям. Я все-таки верю в справедливость. Именно поэтому обращаюсь с просьбой именно к Вам, как к генералу юстиции, чтобы следствие по уголовному делу в отношении меня велось непредвзято», — пишет Ильина главе СКР. Известно, что подобные обращения журналистка отправила в прокуратуру и окружное управление СКР, а также президенту Владимиру Путину. Узнать, почему женщина написала письмо именно Бастрыкину пока что не удалось — Ильина не ответила на звонки на сотовый телефон.

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Отметим, за прошедшую неделю это уже второе обращение к Бастрыкину из ХМАО. Ранее командир роты батальона ГИБДД Сургута Сергей Иванов записал видеоролик, в котором попросил руководителя СК РФ Александра Бастрыкина разобраться в коррупции в местном руководстве полиции. Глава следственного комитета поручил провести проверку, но позднее выяснилось, что сам Иванов является фигурантом уголовного дела — по версии следствия, он нанес несколько ударов ногой лежащему на земле мужчине, не оказывающему сотруднику полиции никакого сопротивления. Добавим, с декабря 2016 года Александр Бастрыкин четыре раза прилетал в ХМАО — его визиты были связаны с расследованием резонансных уголовных дел.

Антон Степыгин
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