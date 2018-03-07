В Челябинской области начальник МУПа избил водителя автобуса

В Озерске Челябинской области водитель муниципального автопредприятия подрался с начальником службы внутреннего контроля на глазах у коллектива. Причиной драки стали претензии к исполнению служебных обязанностей.
Инцидент произошел во внерабочее время на территории предприятия. После драки водитель попал в городскую травматологию с сотрясением головного мозга. Как рассказали «URA.RU» работники предприятия, пожелавшие остаться анонимными, начальника службы внутреннего контроля сотрудники недолюбливают, потому что он регулярно проверяет водителей и кондукторов на финансовую чистоплотность.
В пресс-службе мэрии Озерска корреспонденту «URA.RU» сообщили, что на предприятии проходит внутренняя проверка, по результатам которой будут приняты меры. В пресс-службе управления МВД по Озерску подтвердили произошедшее. «Поступило заявление от гражданина о том, что на территории предприятия начальник службы внутреннего контроля причинил телесные повреждения в виде сотрясения мозга. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — добавили в пресс-службе.