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07 марта 2018
06 марта 2018
Главные новости Челябинской области
16:29  07 марта 2018 1

В Челябинской области начальник МУПа избил водителя автобуса

Комиссия по охране труда Правительство области Курган 20.11.2013г, рейсовый автобус, водитель автобуса
Сейчас водитель находится в травматологииФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Озерске Челябинской области водитель муниципального автопредприятия подрался с начальником службы внутреннего контроля на глазах у коллектива. Причиной драки стали претензии к исполнению служебных обязанностей.

Инцидент произошел во внерабочее время на территории предприятия. После драки водитель попал в городскую травматологию с сотрясением головного мозга. Как рассказали «URA.RU» работники предприятия, пожелавшие остаться анонимными, начальника службы внутреннего контроля сотрудники недолюбливают, потому что он регулярно проверяет водителей и кондукторов на финансовую чистоплотность.

В пресс-службе мэрии Озерска корреспонденту «URA.RU» сообщили, что на предприятии проходит внутренняя проверка, по результатам которой будут приняты меры. В пресс-службе управления МВД по Озерску подтвердили произошедшее. «Поступило заявление от гражданина о том, что на территории предприятия начальник службы внутреннего контроля причинил телесные повреждения в виде сотрясения мозга. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — добавили в пресс-службе.

Сергей Леонов
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