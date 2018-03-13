Екатеринбуржцу оформили в «Связном» два кредита на один телефон

14:09 13 марта 2018 0

За один телефон Константин должен двум банкам Фото: Константин Сырбу, «ВК»

С вымогательством со стороны коллекторов столкнулся 23-летний житель Екатеринбурга Константин Сырбу. Причиной стало то, что при покупке сотового телефона парню оформили на одну трубку сразу два кредита в разных банках.

Константин в июле 2017 года покупал смартфон Samsung S8 в магазине «Связной» на улице Бахчиванджи. Покупателю в магазине предложили оформить кредит на телефон, стоивший 62131,05 рубля, в «Альфа-Банке». Была подана заявка на кредит, вроде бы было получено подтверждение, после чего Константину рекомендовали поехать в «ТЦ «Гринвич» получить смартфон. Там он узнал, что в «Альфа-Банке» кредит не одобрили, но предложили другой вариант — сделать покупку через банк «Хоум Кредит». Договор был оформлен, и Сырбу стал обладателем телефона. Прошло полгода, и на покупателя вышли коллекторы, которые стали требовать с него долг «Альфа-Банку» в размере 66 952,85 рубля.

«Покупателю и его матери звонили с угрозами, присылали соответствующие СМС. Он был вынужден обратиться за помощью ко мне и в прокуратуру. Не думаю, что произошло умышленное мошенничество, скорее всего, просто ошибка. Однако никто не хочет ее исправлять», — сказал «URA.RU» Андрей Кацайлиди, управляющий партнера адвокатского бюро «Кацайлиди и партнеры».

В «Связном» покупателю выдали подтверждающий документ, что он купил телефон при помощи кредита в банке «Хоум Кредит». С другими банками Константин договоров не заключал. Редакция обратилась за комментарием в пресс-службу «Альфа-Банка».

«В июле прошлого года к нам действительно поступил от компании „Связной“ подписанный договор данного клиента. В соответствии с внутренним регламентом на основании поступившего в банк оригинала договора мы перечислили средства в компанию „Связной“. 22 января 2018 года в телефонный центр „Альфа-Банка“ поступила претензия от данного клиента. Суть его обращения заключалась в том, что он не брал кредит в „Альфа-Банке“. На основании претензии клиента нами было составлено письмо и доставлено в компанию „Связной“ с просьбой вернуть средства на счет клиента. После возврата средств планировалось автоматическое закрытие кредита и погашение всех процентов. Средства на счет клиента пока не поступили. Со стороны банка все необходимые действия были выполнены», — сообщила «URA.RU» Анна Шмелева, PR-директор филиала «Альфа-Банка» «Екатеринбургский».