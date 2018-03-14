Единоросс из Госдумы хотел пожурить Тунгусова, а Генпрокуратура наказала Куйвашева

12:27 14 марта 2018 1

Нелюбовь между Тунгусовым и Альшевских — старая и взаимная история Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прокуратура Свердловской области внесла представление губернатору Евгению Куйвашеву об устранении нарушений законодательства, которые допускает его администрация. Поводом для реакции надзорного органа послужило обращение депутата Госдумы от «Единой России» Андрея Альшевских.

Как следует из ответа Генпрокуратуры за подписью первого заместителя генерального прокурора России Александра Буксмана, парламентарий запросил материалы о подготовке к празднованию 300-летия Нижнего Тагила. Администрация главы региона в лице ее руководителя Владимира Тунгусова отказала, сославшись на то, что город не входит в избирательный округ, по которому избирался Альшевских.

«При обращении депутата Государственной Думы по вопросам, связанным с его деятельностью, в органы государственной власти, должностные лица указанных органов безотлагательно (при необходимости получения дополнительных материалов — не позднее 30 дней со дня получения обращения) дают ответ на это обращение и предоставляют документы или сведения», — объяснила прокуратура чиновникам их обязанности.

В ответе прокуратуры также уточняется, что «губернатором были приняты меры по недопущению в администрации нарушений закона №3-ФЗ».