Федеральный десант в Екатеринбурге выведет на улицу 3,5 тысячи человек в поддержку президента

17:33 14 марта 2018 4

Баринов привезет в Екатеринбург общероссийский проект Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбург в четверг, 15 марта, нагрянет большая федеральная делегация. Возглавлять ее будет руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, к которому присоединятся депутаты Госдумы Сергей Чепиков и Елена Бондаренко, а также председатель Московского Кавказского Клуба Шамиль Джафаров.

Все вместе они в 9 утра соберутся на площадке торгового комплекса «Чкаловский» (близ аэропорта Кольцово). Здесь прозвучит российский гимн, после чего состоится «Межнациональная зарядка 180318: выбор чемпионов!». Курирующий проект Баринов пригласил принять участие в любительском спортивном мероприятии всех жителей Свердловской области.

Сразу после зарядки, в которой, как ожидается, примет участие порядка 3,5 тысяч работников «Сималенда» и «Чкаловского», состоится масштабный флешмоб. Собравшихся пригласят выстроиться в слово «ПРОРФ» (проект, посвященный продвижению гражданских инициатив, укреплению патриотизма и межнационального мира), а затем переформируют в слова «президент Путин» и рядом с фамилией образуют «галочку». Последнее стало личной инициативой руководства «Сималенда», которое высказало желание поддержать кандидата в президенты России Владимира Путина.

Помимо Путина, напомним, в кампании участвуют еще семь кандидатов: Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста») и Григорий Явлинский («Яблоко»). Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года.