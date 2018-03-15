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Главные новости Челябинской области
12:15  15 марта 2018 2

Следующий — мэр? Миасского экс-чиновника задержали и привезли на допрос в Челябинск

Репортаж по мусорным войнам из Миасса, васьков геннадий
Бывшего подчиненного Геннадия Васькова задержали сотрудники СКРФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Кризис власти в Миассе
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Сотрудники следственного управления СКР РФ по региону задержали и доставили на допрос в Челябинск бывшего сотрудника земельного комитета мэрии Миасса Дениса Перевалова. Экс-чиновник подозревается в махинациях в составе группы, сообщил «URA.RU» источник в силовом ведомстве.

По данным собеседника, Дениса Перевалова допросят, после чего будет решаться вопрос об избрании меры пресечения и его статусе в уголовном деле, возбужденном по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в составе группы) по факту махинаций с земельными участками в поселках Сыростан и Черновское в конце 2015 года и в 2016 году. Пока следствие считает доказанными около 30 эпизодов. Однако силовики полагают, что их количество вырастет.

В рамках расследования, напомним, обыски также прошли в кабинете главы Миасса Геннадия Васькова и в его квартире, а также в квартире экс-директора МУП «Архитектурно-планировочный центр» Татьяны Иванниковой, близкой подруги мэра. Последняя во время допросов в Челябинске провела двое суток в ИВС, откуда ее отпустили под подписку о невыезде. Затем прошли обыски по месту работы бывшего сотрудника земельного комитета мэрии Дениса Перевалова и в доме предпринимателя Андрея Юдина. Последний находится под домашним арестом. Еще один возможный фигурант, сотрудница финуправления мэрии Светлана Велюга, заключила сделку со следствием.

Мэр Миасса Геннадий Васьков в день задержания его бывшего подчиненного находился в правительстве области на совещании губернатора Бориса Дубровского с главами муниципалитетов Южного Урала. Он ответил на звонок корреспондента «URA.RU», но не смог прокомментировать задержание Перевалова, сославшись на занятость.

Сергей Леонов
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