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Главные новости Пермского края
15:20  15 марта 2018 0

Пермский врач, митингующий против министра, без разрешения лечил пациентов

Митинг против сокращения врачей и закрытия отделений в районной больнице. Село Уинское. Пермский край , барановский дмитрий
Дмитрий Барановский готов поработать простым врачом и даже обратился в суд ради этогоФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Бывший главный врач Уинской районной больницы Пермского края Дмитрий Барановский рискует проиграть чиновникам в суде. Как стало известно «URA.RU», специалист принимал пациентов без письменного разрешения минздрава.

На этой неделе начались судебные разбирательства между Барановским, получившим известность благодаря массовому протесту в Уинском, и действующим руководством районной больницы. Специалист возглавлял медучреждение с марта по август прошлого года, но затем был уволен. Однако теперь Барановский заявил, что одновременно работал еще и дежурным врачом, и потребовал восстановления на рабочем месте. Пока суд взял перерыв на месяц и запросил все документы.

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В отделе кадров минздрава «URA.RU» пояснили, что по трудовому договору совмещение должностей возможно только с письменного разрешения министерства. Однако в случае с Уинской больницей приказ на совмещение должностей главного и дежурного врачей не выпускался.

Дмитрий Барановский пояснил, что действительно не видел приказа и получил только устное разрешение министра. А за дополнительную работу взялся, потому что в больнице вообще не было дежурных врачей. «Я попросил найти мое заявление. Фактически я выполнял обязанности, поэтому трудовые отношения являются состоявшимися», — говорит врач и настаивает, что за формальную сторону вопроса должен нести ответственность минздрав.

Ранее «URA.RU» уже подробно рассказывало о конфликте Дмитрия Барановского с минздравом. Противостояние пришло к тому, что 24 февраля в Уинском состоялся массовый протест — бывшему главврачу удалось вывести на улицы несколько десятков человек, что стало прецедентом для сельских территорий Прикамья.

Жители выступили против масштабного сокращения персонала, коек и закрытия отделений больницы (власти, в свою очередь, опровергают факт подобной оптимизации). Прозвучало и требование отставки министра здравоохранения Пермского края Дмитрия Матвеева. Закончилась акция тем, что Барановского задержали сотрудники полиции.

Барановский продолжил свою деятельность и распространил видеообращение к губернатору Максиму Решетникову. При этом врач не считает себя противником главы региона и выступает за диалог с властями.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.RU»
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