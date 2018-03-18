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18 марта 2018
17 марта 2018
02:51  18 марта 2018 0

Российские космонавты выберут президента с орбиты МКС

Роскосмос, космос, космонавт
Вместе с американскими коллегами они ждут прибытия корабля «Союз МС-08»Фото: Роскосмос
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Российские космонавты примут участие в голосовании на выборах президента РФ с орбиты МКС, а также на Байконуре. Об этом рассказал космонавт Антон Шкаплеров, который сейчас находится на Международной космической станции.

На пару с коллегами из США Скоттом Тинглом и Джо Акабой они ожидают прибытия корабля «Союз МС-08», в котором находятся командир экипажа Олег Артемьев, бортинженеры, а также астронавты NASA Ричард Арнольд и Эндрю Фойстел. Отмечается, что космонавты из России также смогут проголосовать с Байконура.

«Мы обязательно будем удовлетворять их право на участие в выборах», — цитирует РЕН-ТВ слова главы Роскосмоса Игоря Комарова.

Александр Черноскутов
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