Российские космонавты выберут президента с орбиты МКС

Вместе с американскими коллегами они ждут прибытия корабля «Союз МС-08»
Российские космонавты примут участие в голосовании на выборах президента РФ с орбиты МКС, а также на Байконуре. Об этом рассказал космонавт Антон Шкаплеров, который сейчас находится на Международной космической станции.
На пару с коллегами из США Скоттом Тинглом и Джо Акабой они ожидают прибытия корабля «Союз МС-08», в котором находятся командир экипажа Олег Артемьев, бортинженеры, а также астронавты NASA Ричард Арнольд и Эндрю Фойстел. Отмечается, что космонавты из России также смогут проголосовать с Байконура.
«Мы обязательно будем удовлетворять их право на участие в выборах», — цитирует РЕН-ТВ слова главы Роскосмоса Игоря Комарова.