Губернатор Комарова вернулась в ХМАО после таинственной поездки в Москву

Глава региона побывала в Кремле и провела несколько встреч
Губернатор Югры Наталья Комарова вернулась в ХМАО после двух дней отсутствия, которые она провела в Москве. Подробности поездки главы региона держатся в тайне.
Как сообщил агентству источник из окружения губернатора, в ходе поездки Наталья Комарова провела несколько личных встреч, а также побывала в Кремле. Но официального комментария с деталями поездки получить не удалось.
«График мероприятий губернатора на 21 и 22 марта не содержит официальных публичных мероприятий», — говорится в сообщении югорского депсвязей. Стоит отметить, что 23 марта глава региона возглавит заседание правительства региона, которое традиционно проходит в пятницу в здании «Белого дома» ХМАО.