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23 марта 2018
22 марта 2018
21 марта 2018
12:02  23 марта 2018 0

Губернатор Комарова вернулась в ХМАО после таинственной поездки в Москву

Встреча губернатора ХМАО Натальи Комаровой с начальником Свердловской железной дороги Алексеем Мироновым. Сургут, комарова наталья
Глава региона побывала в Кремле и провела несколько встречФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова вернулась в ХМАО после двух дней отсутствия, которые она провела в Москве. Подробности поездки главы региона держатся в тайне.

Как сообщил агентству источник из окружения губернатора, в ходе поездки Наталья Комарова провела несколько личных встреч, а также побывала в Кремле. Но официального комментария с деталями поездки получить не удалось.

«График мероприятий губернатора на 21 и 22 марта не содержит официальных публичных мероприятий», — говорится в сообщении югорского депсвязей. Стоит отметить, что 23 марта глава региона возглавит заседание правительства региона, которое традиционно проходит в пятницу в здании «Белого дома» ХМАО.

Игорь Волосин
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