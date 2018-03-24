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24 марта 2018
23 марта 2018
Главные новости Москвы
07:30  24 марта 2018 0

Депутат Госдумы, назвавший журналистов слугами, отказался извиняться. «Мне Ревенко не указ»

68-летний депутат считает, что журналистки должны «прижать хвосты»Фото: inkazan

Депутат Госдумы от Татарстана Фатих Сибагатуллин, который после скандала с домогательствами в нижней палате парламента назвал журналистов слугами, отказался извиниться. Он заявил, что слова заместителя секретаря генсовета «Единой России» Евгения Ревенко для него не указ.

«Мне ни Ревенко, ни другой, ни третий — не указ. Зачем они меня пугают — „пусть извинится“? Пусть скажут тогда [в лицо]! Я вот только что с работы, я же был в зале [на пленарном заседании Госдумы, и никто ничего мне не сказал]», — приводит «Реальное время» его слова. Народный избранник пояснил, что он одномандатник с 500 тысячами избирателей и никак не зависит от «Единой России».

Ранее Сибагутуллин заявил, что, если женщина не захочет, «мужик не будет приставать». Также депутат посоветовал журналистам «прижать хвосты» и прилично одеваться, напомнив, что представители СМИ являются слугами. На его слова отреагировал Евгений Ревенко, сказав, что подобные формулировки недопустимы и в «ЕР» не приветствуются.

После того, как комиссия по этике в Госдуме не признала, что глава Комитета по международным делам Леонид Слуцкий домогался нескольких журналисток, некоторые СМИ объявили бойкот парламенту. Среди них РБК, «Лента.ру», «Эхо Москвы» и ряд других изданий.

Семен Гринберг
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